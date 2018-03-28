Як у педуніверситеті обирали найкрасивішу студентку. Фоторепортаж

28/03/2018 Розмір тексту:

Конкурс краси провели серед студенток Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 27 березня. За титул «Міс ТНПУ» змагалися 12 дівчат з різних факультетів. Цікаво, що половина з них представляли факультет філології та журналістики. Зі святковою подією присутніх привітав ректор університету Богдан Буяк.

– Трохи дивно виступати в ролі ректора на такому дійстві, – сказав він. – Переконаний, що найкрасивіші дівчата не тільки ті, хто готуються за кулісами до виходу на сцену, а й ті, хто сидить у залі. Вдячний організаторам, меценатам, які долучилися до проведення цього дійства, всім, хто погодився, бо я не наважився, взяти участь у роботі журі. Вдячний випускникам-ведучим. Цей конкурс традиційний для нашого університету, але таких традиційних конкурсів може бути багато, тому будьте активними і доведіть, що ТНПУ дійсно один з найкращий навчальних закладів не тільки на теренах Західної України, а й всієї неньки-України і світу.

Темою цьогорічного конкурсу обрали Єгипет, тому перший вихід дівчат на сцену був у чорно-жовтих костюмах і вони виконали стилізований східний танець. Тема ця повторювалася в інтелектуальному конкурсі, у якому дівчата відповідали на різноманітні запитання. Наприклад, запитання, яке дісталося учасниці під №1 Христині Олійник, звучало так: «Фараон ніколи не показував свого волосся, він завжди носив головний убір немес. Перерахуйте п’ять головних уборів. Який із них є вашим улюбленим і чому?». Христина назвала шапку, хустку, капелюх, берет і блайзер, а своїм улюбленим назвала кепку, оскільки вона займається спортом і цей убір найкраще підходить до її спортивного стилю.

Також під час конкурсу дівчата демонстрували свої особливі таланти: співали, танцювали, декламували поезію, читали монологи. Оксана Токар із факультету фізичного виховання багато років займається пішим туризмом і здобула уже чимало нагород у цьому виді спорту. У підготовленому відеоролику вона розповіла про це, а Юлія Бадуліна із факультету педагогіки та психології займається фітнесом, але спеціально для конкурсу підготувала номер про заняття одним із бойових видів мистецтв.

Були й традиційні виходи у купальниках та вечірніх сукнях. Таланти, розум і красу учасниць оцінювало професійне журі. Без номінації не залишилась жодна конкурсантка.

– Багато років тому я сама мала можливість стояти на цій стеці і тримати на голові корону, – розповіла Наталія Заставецька, одна із членів журі, директор «Зінет студіо». – І зараз мені страшенно приємно бачити усіх вас тут. Не сподівалася, що членам журі буде так важко обрати найкращих, тому що так, як ми боролися за місця, як відстоювали свою думку, говорить про те, що ви всі достойні, і що різниця між вами незначна.

Журі для кожної конкурсантки обрало певну номінацію. Серед них, наприклад, були: Міс Конгеніальнісь, Міс Посмішка, Міс Модель, Міс Інтернет-симпатії. А найкращими, за рішенням журі, стали троє студенток. Другою віце-міс стала Оксана Токар, першою віце міс – Христина Олійник. «Міс ТНПУ-2018» обрали Юлію Бадуліну, студентку факультету педагогіки та психології, відділення «Початкова освіта». Бліц-інтерв’ю з переможницею читайте у нашому наступному матеріалі.

Ольга Трач

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