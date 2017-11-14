Увечері Тернополем розливатиметься біле світло. ВІДЕО

14/11/2017 Розмір тексту:

На вулицях Тернополя старі ліхтарі із жовтим світлом замінюють на нові з білим. Від них вулиці краще освітлюються та й електроенергії вони використовують менше, запевняють фахівці. Розповідають: таке світлодіодне освітлення до кінця року замінять на 22 вулицях Тернополя.

Ліхтарі з жовтим світло замінюють на нові не лише тому, що вони гірше освітлюють. Одна із причин – ртутні лампочки, розповів TV-4 директор КП “Тернопільміськсвітло” Олег Лехіцький.

– Ми міняли ті світильники, де є лампи з ртутю. Вони дуже неекономічні і навіть закупка ламп дороговартісна. Також їх щоб здавати на утилізацію теж треба платити гроші, – розповідає директор КП “Тернопільміськсвітло” Олег Лехіцький.

Світлодіодні ліхтарі дорожчі за ті, якими користувалися зазвичай, проте вони набагато краще освітлюють дорогу і беруть значно менше електроенергії, кажуть фахівці.

– Якщо ми раніше купу років перед цим орієнтувалися на світильники з жовтим освітленням, то в цьому році ми побачили багато виробників, які здешевили свою продукцію і дають 5 років гарантії на світильники з лед-освітленням, тобто світлодіодні світильники. Вони звичайно трохи дорожчі, але якщо ви замітили, набагато краще освітлення і беруть значно менше електроенергії, – каже Олег Лехіцький.

В першу чергу, заміну почали здійснювати у найпроблемніших місцях. Зокрема – це 50 пішохідних переходів та проблемні перехрестя вулиць Злуки, 15 Квітня, Миру та Мазепи, Петриківське перехрестя та інші.

– От вулиця Тролейбусна – це може кінчатися вулицею Живова. Дівоча, Монастирського – це артерія, яка з’єднує центр з Східним масивом. В основному, водії, хто їхав, той бачить – є велика різниця між тим, що було, і тим, що є.

Заміну старих ліхтарів з жовтим світлом на нові з так званим лед-освітленням, яке яскравіше і біліше, розпочали у рамках проекту громадського бюджету 2017. Фахівці розповідають: світлодіодні ліхтарі уже встановлено на 18 вулицях міста, у планах до кінця року освітити ще чотири вулиці.