У Збаражі дитячий майданчик потопає в нечистотах. ФОТО

15/11/2017 0
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На те, що до дитячого майданчика стікаються нечистоти з цілої вулиці, поскаржилися містяни у соцмережі.

На підтвердження опублікували фото, повідомляє Терен.

«По вулиці Чайковського проводять каналізацію. З вулиці Грушевського, біля магазину «Юлія» вся вода тече на дорогу і змиває каналізацію і всю землю зносить вниз, на дитячий майданчик. Розмило всю дорогу. Куди нам звертатись, хто в цій ситуації може допомогти?»  – пише «Політичний Збараж».

 

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