У Тернополі спіймали банду “домушників” з Львівської області

17/02/2017 Розмір тексту:

Тріо “ домушників ” з Львівщини потрапило в поле зору правоохоронців у минулому році.

За словами старшого слідчого в особливо важливих справах Юрія Барабана, ще в червні до поліції почали надходити заяви та звернення від тернополян про крадіжки з квартир. Злочини, скоєні за однією схемою, працівники поліції реєстрували у різних мікрорайонах обласного центру.

Спосіб проникнення до осель об’єднував усі крадіжки – злодії відкривали двері, підібравши ключі та відмички до серцевин дешевих замків. Як правило жертвами “домушників” ставали власники квартир у новобудовах.

– Серцевини даних замків були ідентичні, дешеві, китайського виробництва і працівники звернули на це увагу, – розповідає слідчий. – Тому ці крадіжки були згруповані в одну групу. Після цього ми почали проводити слідчо-оперативні заходи і з’ясували, що до вчинення даних злочинів причетні мешканці Львівської області.

Під час відпрацювання правоохоронці встановили їхні особи. Усі троє – жителі Львівщини, 1991-1995 років народження. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних з банківськими картками. Двоє інших на кримінал пішли вперше.

– В ході проведення слідчих дій ми встановлено, що дані особи причетні до п’яти крадіжок у Тернополі. Пізніше стало відомо, що вони обікрали ще одну квартиру в Івано-Франківську – каже Юрій Барабан.

В квартирах молодики брали лише те, що можна непомітно винести, швидко продати або використати – гроші, годинники, золоті та срібні вироби. З одного помешкання прихопили з собою, окрім ноутбука, ще й чоловічі та жіночі парфуми. На крадіжки йшли, як правило, в обідню пору, коли власники були на роботі. Всередині перебували не довго – по кілька хвилин. На шести квартирах львів’яни збагатилися приблизно на триста вісімдесят тисяч гривень.

Золоті та срібні вироби злодії здавали на ринках Львівської області, а парфуми дарували дівчатам.

Довести причетність тріо до злочинів допомогло і відеоспостереження. Крадії кілька разів потрапили в об’єктив камер, встановлених біля будинків.

На сьогодні жителі Львівщини перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Їм інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – частину 3 статті 185 – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, та статтю 186 частина 3 – грабіж, поєднаний з проникненням у житло.

Хлопці у злочинах зізналися, гроші та речі, які у них ще залишилися, правоохоронці вилучили.

Усі троє запевняють, що відшкодують потерпілим усі збитки. Юрій Барабан каже, що підозрювані співпрацюють зі слідством. Тепер лише суд вирішуватиме, яку міру покарання їм обрати, повідомляють у ВК НП Тернопільської області.