У Тернополі оголосили червоний рівень загрози

16/03/2018 Розмір тексту:

Різкі зміни погодних умов передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. В регіоні очікуються сильні снігопади та хуртовини; температура повітря може знизитися до шістнадцяти градусів морозу. Відтак жителів краю просять відмовитися від невимушених подорожей і без нагальної потреби не використовувати власний транспорт.

Сімнадцятого-вісімнадцятого березня в регіоні очікують сильні снігопади, хуртовини, а температурні показники можуть знижуватися до шістнадцяти градусів морозу. Як повідомив обласний гідрометеоцентр, складні погодні умови триватимуть двадцятого березня. Справжнього весняного тепла радять чекати не раніше третьої декади цього місяця.

«Упродовж вихідних погодні умови на Тернопільщині ускладняться. Оголошено штормове попередження. Суттєві зміни погодних умов передбачаються у суботу. Щодо температури повітря, то вона опуститься до -15 градусів. Також по всій території передбачаються снігопади, внаслідок яких утворюватиметься сніговий покрив до тридцяти сантиметрів. Можливий і сильний вітер, місцями 15 – 20 метрів за секунду».

Тернопільських водіїв просять не використовувати автотранспорт без нагальної потреби, а також не паркувати автівки у недозволених місцях.

Софія Романська