У Тернополі обмежать рух через один з мостів. ВІДЕО
14/11/2017 0
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З початком зими транспорту більше восьми тонн не можна буде їздити через Гаївський міст.
Відтак, всі великовагові автомобілі рухатимуться в об’їзд Тернополя – трасою Р-41.
Деталі – в сюжеті ІНТБ.
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