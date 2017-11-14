У Тернополі обмежать рух через один з мостів. ВІДЕО

14/11/2017 0
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З початком зими транспорту більше восьми тонн не можна буде їздити через Гаївський міст.

Відтак, всі великовагові автомобілі рухатимуться в об’їзд Тернополя – трасою Р-41.

Деталі – в сюжеті ІНТБ.

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