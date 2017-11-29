У річці на Тернопільщині знайшли тіла двох жінок

29/11/2017 Розмір тексту:

Вранці 27 листопада на пункт зв’язку рятувально-пожежної частини у Монастириськах надійшла інформація про те, що у селі Велеснів зникла 79-річна місцева мешканка.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, жінка зникла напередодні орієнтовно о 20:00.

Після отримання повідомлення було негайно оголошено сигнал “Збір – аварія” та розпочато пошукові роботи. До пошуків жінки було залучено 14 чоловік з числа особового складу пожежно-рятувальної служби району, а також 10 співробітників поліції.

27 листопада о 11:30 тіло зниклої громадянки виявлено в річці Коропець.

Наступного дня, 28 листопада об 11:12 в селі Дубенка того ж району в річці Коропець місцеві мешканці виявили тіло односільчанки 1957 року народження.

Обставини загибелі жінок встановлюються.