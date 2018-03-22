У Почаївській Лаврі буде новий очільник?

22/03/2018 Розмір тексту:

Інформаційні ресурси Московського патріархату повідомляють про різке погіршення стану здоров’я намісника Свято-Успенської Почаївської лаври митрополита Володимира.

Після планової операції на серці ще минулого тижня, митрополит Володимир у важкому стані потрапив у реанімацію, де перебуває й досі.

На період відсутності митрополита, наглядати за стратегічним монастирем на Тернопільщині керівництво УПЦ МП направило особливо відданих Москві архієреїв. Так, 18 березня богослужіння у Почаєві очолив митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, підозрюваний у співпраці з терористичною владою сепаратистської «ЛНР».

Співслужив владиці Митрофану не менш одіозний митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф, якого звинувачують у написанні хвалебної телеграми президенту Російської Федерації Владіміру Путіну. Згідно з повідомленням офіційного сайту Московського Патріархату, архієрей з Кропивницького торік разом з іншими членами синоду РПЦ направили президенту країни-агресора вітальну телеграму, у якій, зокрема, відзначили вагомий вклад В.Путіна «в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами».

Якою логікою керувались в УПЦ МП, відряджаючи керувати Почаївською Лаврою проросійський «дует» митрополитів, здогадатись не важко, адже потрібно зберегти відданість монастиря інтересам Москви.