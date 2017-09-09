Тернополяни приєдналися до Всеукраїнського автопробігу з нагоди Дня подяки. ФОТО

09/09/2017 Розмір тексту:

Всеукраїнський автопробіг об’єднав різні регіони України. Приєдналися до дійства і тернопільські автомобілісти. Вони стартували на Театральному майдані. Таким чином намагалися привернути увагу до Всеукраїнського дня подяки у Києві, який відбудеться 17-го вересня. Аналогічне свято заплановане і в Тернополі 1-го жовтня.

Всеукраїнський День подяки святкуватимуть вперше. Цей захід приурочений 500-річчю Реформації, яке цього року відзначають в Україні на державному рівні.

«Подія, яка відбулася в Європі 500 років тому змінила весь світ. Відбулася зміна свідомості. Мартін Лютер будував суспільство на кількох принципах: тільки Писання, тільки Віра, тільки Христос. Слідуючи цим постулатам, змінилося відношення людей один до одного, до праці. Можна сказати, що завдяки ідеям Реформації змінилося не тільки суспільство, а й економіка. Ми це бачимо, досліджуючи історію. Якщо ми почнемо застосовувати ці істини, то зміниться і наша країна», – відзначив учасник автопробігу Андрій Біляк.

Загалом цей автопробіг покликаний привернути увагу до святкування Всеукраїнського дня подяки в столиці України 17-го вересня.

«Цей автопробіг – своєрідна реклама Дня Подяки, який відбудеться в Києві. Хочеться, щоб люди об’єдналися і подякували Богові за ті дари, які Він нам дарує. Загалом Всеукраїнський автопробіг стартував 3-го вересня. Ми приєднуємося сьогодні і передаємо естафету Хмельницькому», – додає пастор однієї з тернопільських церков Олег Савчак.

Нагадаємо, Тернопільщина святкуватиме День подяки 1-го жовтня. На Театральному майдані обласного центру заплановані урочистості.

Софія Романська