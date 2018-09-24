Тернополян закликають бойкотувати приїзд Монатіка

24/09/2018 Розмір тексту:

Співак МONATIK, який багато гастролює Росією, незабаром планує відвідати Західну Україну із концертами. Про це повідомив громадський активіст і представник Добровольчого руху ОУН Олег Окопський, пише Реально.

“Натрапив сьогодні на інформацію, що співачок Монатік активно гастролює по Україні і навіть буде давати концерти в Тернополі (вже є афіші). Нагадую – цей співачок активно гастролює на теренах московії (навіть знімався в їхніх фільмах та рекламах). У Львові він безперечно не буде давати своїх меншовартісних концертиків (наше патріотичне середовище не дозволить).

Але закликаю свідомих тернополян, франківчан та свідомих українців по всій Україні не допускати у своїх містах шабаші такого роду запроданців (“врємя і стєкло”, MOZGI, LOBODA і інша шушера). Я розумію що це важко, це набридло робити, це провокує певні збурення і напругу. Але сидіти в мокрих окопах місяцями також не надто приємне явище. Набагато зручніше сидіти вдома і кидати у фейсбуці патріотичні постики і картинки, кричати “путін – хуйло”.

Але якщо ми не в окопах то маємо захищати наші моральні і ціннісні кордони тут, на місці. Бо коли сьогодні ми закриємо очі на таку поведінку “наших” псевдо-артистів то завтра не матимемо морального права звинувачувати владу у співпраці з ворогом.

Мистецтво дійсно може бути поза політикою. Але національно-визвольна війна – це не політика”, – сказано у дописі.

Окрім того, квитки на концерт співака вже можна придбати у Черкасах, Запоріжжі, Одесі та Києві.

“Монатіка у Львові не буде. Або воно визнає привселюдно окупанта окупантом”, – каже керівник Економічного бойкотного руху у Львові Олег Радик.