Тернопільські абітурієнти поїдять куті і почнуть реєструватися на ЗНО

05/01/2017 Розмір тексту:

З десятого до тридцять першого січня триватиме реєстрація учасників пробного ЗНО. Тестування відбудеться у квітні. Тернопільським абітурієнтам радять взяти участь хоча б в одному пробному іспиті, щоб знати, чого чекати у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Участь у ЗНО – безкоштовна, однак пробне тестування – платне. Вартує участь в одному пробному іспиті – 120 гривень. Першого квітня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури; восьмого квітня – з інших предметів.

«Загалом кожен абітурієнт має можливість взяти участь у пробних іспитах з двох предметів: української мови та літератури і на вибір: з англійської, німецької, іспанської, французької, російської мов, біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії. Реєстрація для участі у пробному тестуванні завершується після надходження коштів для оплати послуг з проведення пробного тестування. Реєстрація для проходження пробного тестування не вимагає паралельної реєстрації для участі у ЗНО. Результати пробного тестування не використовуватимуть для оцінювання учнів. Вони будуть відомі лише самим учасникам тестування», – розповідає заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

Нагадаємо, реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні-2017 стартує у лютому.