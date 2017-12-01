Стало відомо, коли засвітять головну ялинку Тернополя
01/12/2017 0
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Працівники КП «Тернопільміськсвітло» розпочали встановлення головної новорічної ялинки міста.
Як розповідає директор комунального підприємства Олег Лехіцький, цього року для ялинки заплановано придбати декілька нових іграшок.
Паралельно комунальники облаштовують новорічне освітлення фонтанів та вулиць міста, зокрема виконується монтаж ілюмінації на водограях, що знаходяться на бульварі Тараса Шевченка.
Традиційно центральну ялинку Тернополя засвітять у День Святого Миколая, 19 грудня.
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