Сільського голову з Тернопільщини оштрафували за корупцію

16/03/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині посадовці нехтують антикорупційними обмеженнями щодо запобігання конфлікту інтересів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів, голову однієї з сільських рад Кременецького району притягнуто до адміністративної відповідальності.

Працівниками поліції складено протокол про вчинення головою сільської ради Кременецького району правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП, за фактом неповідомлення у встановленому законом порядку та строки про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів під час вирішення питання про виплату собі премій та надбавок. Протокол розглянуто в суді за участі представника прокуратури.

Постановою Кременецького районного суду посадовця визнано винним у скоєнні правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Упродовж минулого та цього років за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів судами області притягнуто до адміністративної відповідальності 35 посадовців, з винних осіб до бюджету стягнуто понад 60 тис грн штрафу.