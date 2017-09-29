Сергій Надал: Жодна котельня на альтернативі не запрацює, поки не буде погодження екологів

29/09/2017 Розмір тексту:

“Котельні на екологічно чистій альтернативі можуть працювати лише після отримання всіх дозволів та дотримання всіх екологічних норм” – так прокоментував нашому виданню ситуацію, яка склалась у місті із будівництвом котелень на альтернативному паливі у Тернополі, міський голова Сергій Надал.

«НАК “Нафтогаз України” встановив непідйомну комерційну ціну на газ для комунальних підприємств. Наразі заборгованість населення перед комунальним підприємством “Тернопільміськтеплокомуненерго” складає понад 38 мільйонів гривень. Тернопіль опинився перед проблемою повного відключення теплопостачання у домівки городян. Щоб забезпечити якісне опалення та цілодобове постачання гарячої води влада Тернополя має знайти альтернативу дорогому газу. Але поряд з цим на першому місці стоїть здоров’я та безпека тернополян. Про це у своєму коментарі заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Я б хотів заспокоїти всіх тернополян. Альтернативні котельні мають працювати виключно після усіх екологічних погоджень. Тобто це головна умова, яка поставлена інвестору. У місті не буде використовуватися те, що може зашкодити здоров’ю тернополян», – заявив Сергій Надал.

Міський голова в чергове наголосив, що жодна нова котельня на альтернативному паливі у місці не запрацює, поки не буде погоджено усі необхідні дозволи з екологами.

«Головне завдання мерії Тернополя — це безпечність для його мешканців. Тому кожен об’єкт має пройти екологічну експертизу. На основі таких висновків та дозволів і буде прийматися рішення про запуск кожного об’єкту», – запевнив Сергій Надал.

Міський голова звернув увагу на тому, що всі нові котельні мають мати не лише всі відповідні дозволи, а й автоматизовану електронну систему контролю за їх роботою.

«Я ставлю вимогу, щоб всі нові котельні забезпечили відкритий доступ до своїх даних. Кожен тернополянин має мати змогу контролювати роботу котельні на альтернативному паливі: дані щодо ефективності роботи, безпеки, які види палива використовуються. Таким чином, окрім всіх екологічних дозволів та вимог, має бути забезпечена максимальна прозорість роботи котелень. Це добрий європейський досвід, який ми маємо переймати», – впевнений Сергій Надал.

Міський голова також зауважив, що більшість “критиків альтернативних” котелень не пропонують жодних інших рішень.

“Ми бачимо голу критику. Немає ЖОДНИХ пропозицій, як вирішити проблему таким чином, щоб це не било по кишені тернополян. Але ми маємо знайти вихід, який гарантуватиме тепло за доступною ціною і одночасно, щоб це було безпечно. Місто відкрито до пропозицій”, – зазначив міський голова.