Реформа децентралізації змінила на краще життя мешканців Чернихівецької ОТГ. ФОТО

12/12/2017 Розмір тексту:

Позитивні зміни, пов’язані з реформою децентралізації уже відчувають жителі Чернихівецької громади, яка у 2016 році об’єднана навколо себе три села – Чернихівці, Старий Збараж та село Верняки. Крім того, що у громади збільшилися повноваження, з’явилися ще й нові можливості, зросли власні надходження до бюджету, а також реалізовують інфраструктурні проекти. У тому, що зміни насправді відчутні для кожного жителя об’єднаної громади, переконався й голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час робочої поїздки у Збаразький район.

Зокрема, він побував у селі Чернихівці, де оглянув місцеву школу, садочок, амбулаторію та поспілкувався з працівниками й простими жителями громади.

Так, у 2017 році за кошти місцевого бюджету у Черниховецькій ЗОШ І-ІІІ ст. замінили 26 вікон на суму більше 119 тис. гривень. Завершується також поточний ремонт спортивного залу, вартість якого – 109 тис. грн. Раніше у школі повністю перекрили дах.

Що ж стосується амбулаторії загальної практики сімейної медицини, то там обслуговуються понад 1620 осіб. Амбулаторія укомплектована необхідними лікарськими засобами для належної роботи. Утім, як наголошують медики, ще потрібно закупити деяке обладнання, якого вони потребують, і над вирішенням цього питання, уже працюють. Також в амбулаторії діє Урядова програма «Доступні ліки».

Після огляду амбулаторії очільник Тернопільщини побував ще й у дитячому садочку, де цього року за рахунок субвенції спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, здійснили утеплення фасаду. Це було зроблено з метою впровадження енергоефективних заходів. Загалом вартість проекту склала 712 тис. грн., з яких 547 тисяч гривень – кошти державного бюджету та 165 тис. грн. – кошти місцевого бюджету.

Принагідно, Степан Барна вручив також голові ОТГ Марії Кіпибіді ключі від спецтехніки, яку придбали для комунальних потреб за рахунок цієї ж субвенції. Вартість техніки – 620 тис. грн.

Нагадаємо, у 2017 році для 36-ти об’єднаних територіальних громад Тернопільської області у Державному бюджеті було передбачено 115 млн. 491 тисяча гривень субвенції на розвиток інфраструктури, у тому числі, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету – 38 млн. 497 тис. грн, та за рахунок спеціального фонду державного бюджету – 76 млн. 993 тис. грн.