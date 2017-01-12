П’яні цигани побили і пограбували охоронця. ВІДЕО

12/01/2017 Розмір тексту:

Злочин на вулиці Степана Будного вчинили у вівторок, близько 23-ї години. На території складських приміщень, люди ромської національності побили та пограбували охоронця.

«Невідомі напали на нього, вдарили в обличчя, зірвали куртку та викрали мобільний телефон, він описав прикмети своїх нападників, патрульні за гарячими слідами розшукали їх. Виявилося, що 17-ти річний та 45-ти річний чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень та здійснення крадіжок, також вони, на той час, при затриманні патрульними перебували обидвоє у стані алкогольного сп’яніння», – розповіла ІНТБ прес-секретар УПП в м. Тернопіль Оксана Смільська.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу, наразі ведеться слідство.