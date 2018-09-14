Працівника військкомату, якого затримали на хабарі, взяли під домашній арешт

14/09/2018 Розмір тексту:

7 вересня 2018 року Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області обрав запобіжний захід у вигляді взяття під цілодобовий домашній арешт головному спеціалісту одного з районних військових комісаріатів Тернопільської області.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

Як раніше повідомлялося, за неправомірну вигоду у розмірі 1400 доларів США, одержану від місцевої мешканки, вказаний службовець мав посприяти у вирішенні питання щодо визнання її сина непридатним до військової служби.

Затримано головного спеціаліста 6 вересня військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону спільно із Головним управлінням Нацполіції України в Тернопільській області за матеріалами та спільно з Управлінням захисту економіки НП в Тернопільській області та Управлінням СБУ в Тернопільській області на вимаганні та одержанні хабара, а 7 вересня повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.