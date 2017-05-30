Працівника автомийки, який розбив чужий автомобіль, посадили на сім років

30/05/2017 Розмір тексту:

Працівник автомийки незаконно заволодів автомобілем та, будучи за кермом у нетверезому стані, скоїв аварію. Внаслідок ДТП автомобіль повністю знищено, власник транспортного засобу зазнав збитки у майже мільйон гривень.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Тернопільської області відхилила апеляційні скарги обвинуваченого Дениса М. та його захисника на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 28 лютого 2017 року, повідомляє Терноград.

Згідно з цим вироком 21-річного Дениса М. визнано винним у незаконному заволодінні транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди (ч.3 ст. 289 КК України) та засуджено до 7 років позбавлення волі без конфіскації майна.

26 лютого 2016 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходився на території готельного комплексу у передмісті Тернополя, де він стажувався на автомийці. Зранку на мийці зібралась значна кількість автотранспорту, коли приїхав автомобіль «Хонда Аккорд». Побачивши велику чергу, водій залишив Денису М. ключі та попросив помити машину, коли звільниться бокс, що обвинувачений зробив.

По обіді до обвинуваченого прийшов знайомий, і вони разом вживали спиртні напої. Але спиртного здалось недостатньо, і Денис запропонував поїхали у магазин на автомобілі «Хонда Аккорд». Знайомий погодився.

Під час руху вул. Тролейбусною у бік вул. Бережанська зі швидкістю майже 100 км/год. обвинувачений при спробі обгону не впорався з керуванням та в’їхав в електроопору, знеструмивши тролейбусну лінію. Внаслідок аварії автомобіль зазнав значних пошкоджень і ремонту не підлягав.

За висновками судово-автотоварознавчої експертизи, залишкова вартість пошкодженого автомобіля «Хонда Аккорд» прирівнюється вартості металобрухту. Власнику автомобіля завдано матеріальних збитків майже на 1 млн. грн.

Відповідно до висновків судової експертизи, під час руху обвинувачений майже вдвічі перевищив дозволену швидкість. Тим часом у крові Дениса М. виявлено 2, 62‰ (проміле) етилового спирту, що відповідає сильному ступеню сп’яніння. Крім того, по місцю роботи він характеризується негативно.

У суді Денис М. визнав, що водій, залишаючи ключі, дозволив йому тільки проїхати з автостоянки до боксу для миття транспорту та назад. Виїжджати за межі готельного комплексу він не дозволяв.

У своїх апеляційних скаргах обвинувачений та його захисник просили вирок суду першої інстанції скасувати та призначити новий, обравши Денису М. покарання, не пов’язане з позбавленням волі, оскільки водій не мав права залишати в автомобілі документи та ключі.

Мовляв, на території автомийки розміщено таблички, де зазначено, що відповідальність за збереження транспортних засобів та майна несе власник транспортного засобу.

Водночас обвинувачений зазначив, що викрадати автомобіль наміру не мав, а хотів лише поїхати у магазин за алкоголем і готовий по мірі фінансових можливостей відшкодовувати спричинену шкоду.

Перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до переконання, що суд першої інстанції належним чином дослідив докази у кримінальному провадженні, дав їм правильну юридичну оцінку і обґрунтовано прийшов до висновку про наявність у діях обвинуваченого ознак злочину, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України. Також суд прийшов до вірних висновків, що виправлення та перевиховання Дениса М. неможливе без ізоляції від суспільства, повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.