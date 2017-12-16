Повернувся з війни, але загинув на мирній землі, – на Тернопільщині поховали 23-річного Віталія Марчака

За свої 23 роки Віталій Марчак встиг пройти війну на сході країни, але смерть знайшла його на мирній території. Хлопця збило авто, повідомляє сайт Тернополяни.

Трагедія трапилась о 03:20 год. 14 грудня на автомобільному шляху Львів-Краківець. Там водій автомобіля “Опель Сінтра” поза межами пішохідного переходу вчинив наїзд на військовослужбовця. Чоловік загинув на місці.

Віталій Марчак був бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Брав участь у бойових діях із 2014 року. Старший навідник військової частини А0998 народився 21.10.1994 у селі Качанівка Підволочиського району.

Вчора ввечері тіло Віталія Марчака привезли у Тернопіль, де священики відслужили панахиду. Сьогодні опівдні його поховали у рідному селі.