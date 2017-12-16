Повернувся з війни, але загинув на мирній землі, – на Тернопільщині поховали 23-річного Віталія Марчака
На Тернопільщині в останню путь провели бійця АТО, який трагічно загинув неподалік Яворова.
За свої 23 роки Віталій Марчак встиг пройти війну на сході країни, але смерть знайшла його на мирній території. Хлопця збило авто, повідомляє сайт Тернополяни.
Трагедія трапилась о 03:20 год. 14 грудня на автомобільному шляху Львів-Краківець. Там водій автомобіля “Опель Сінтра” поза межами пішохідного переходу вчинив наїзд на військовослужбовця. Чоловік загинув на місці.
Віталій Марчак був бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Брав участь у бойових діях із 2014 року. Старший навідник військової частини А0998 народився 21.10.1994 у селі Качанівка Підволочиського району.
Вчора ввечері тіло Віталія Марчака привезли у Тернопіль, де священики відслужили панахиду. Сьогодні опівдні його поховали у рідному селі.
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