Після свят у тернопільському травмпункті аншлаг. ВІДЕО

11/01/2017 Розмір тексту:

З приходом свят і зимової погоди водночас побільшало звернень до травмпункту. Приблизно по 40 хворих щодня приймають лікарі травмпункту Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги. Травми, розповідають, здебільшого побутового характеру і доволі часто отримані людьми, які були випившими.

Зимові свята – гаряча пора для звернень у травмпункт. Причиною травмування людей найчастіше стає вживання алкоголю або побутові травми, йдеться в сюжеті ТВ-4. Найбільше звернень від осіб віком від 21 до 23 років та літніх людей, кажуть лікарі.

– З 1 січня по теперішній час в травмпункт звернулося біля 400 хворих. З сьомого по нинішній час біля 130. Це, в середньому, десь біля 40-42 хворих йшло за добу. Переважні пошкодження – це були переломи променевих кісток, переломи в гомілково-ступневому суглобі і забійні травми, – розповідає черговий лікар травмпункту Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги Тетяна Ганич.

Зазвичай у передсвяткові дні кількість звернень у травпункт зменшується, у свята – збільшується.

– У після святкові дні кількість травм збільшується у зв’язку з тим, що перед святами, отримавши травму, відтягують відвідування лікаря, а потім всі через два тижні. От сьогодні було багато хворих, звертаються, тому що відповідно наслідки після травм є. Це біль, набряки, втрата функції, – каже Тетяна Ганич.

Лікарі радять бути обережними на вулиці, перевіряти своє взуття, йти не поспішаючи. Головне – вчасно звертатися за допомогою, оскільки травми можуть мати негативні наслідки.