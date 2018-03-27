Підозрюваний у нападі на екс-депутата Турського – у лікарні

27/03/2018 Розмір тексту:

Одному із нападників на колишнього депутата Тернопільської міської ради Ігоря Турського уже оголосили про підозру. Прокурор також звернувся з клопотання про дозвіл на його затримання. Утім, суд клопотання не задовольнив, оскільки підозрюваний перебуває у лікарні.

Про це під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Тернопільській області Олександр Богомол, пише Реально.

«Кримінальне провадження розслідується, — зазначив Олександр Богомол. – Ми вже встановили всіх осіб, які брали участь у нападі, оголошено підозру поки що одній особі. Прокурор звернувся до суду з клопотанням про затримання того, хто наніс ножове поранення, але суд клопотання відхилив, оскільки підозрюваний лежить у лікарні. Зараз ми перевіряємо де і як він лікується. Ми встановили покроково, хто і що робив, і яка участь кожної особи у нападі. Інформацію нам надав тільки нападник, решта відмовились давати будь-які свідчення і від неї будемо відштовхуватися. У нас є все відео, зі всіх можливих камер, коли машина їхала за другою машино, коли вчинявся злочин, коли злочинці ходили по центрі, коли втікали на машині, на виїзді з Тернополя. Знайшли ніж, не знаю чи той, будемо працювати над ним, прочесали половину лісосмуги до Кременецького району, щоб знайти речі, які викинули нападники. Але зараз ще важко сказати, яка буде оголошена підозра і кому, тому що хуліганський мотив у нас вже відпав, бо злочин був вчинений з певної причини. Якщо брати до уваги тілесні ушкодження потерпілого, то може бути кваліфікація за частиною 2 статті 125 ККУ – нанесення легких тілесних ушкоджень, які потягнули за собою розлад здоров’я. Участь кожного нападника у кінцевому результаті розслідує слідчий, а кваліфікацію встановить прокурор. Поки що не можу називати прізвище замовника, оскільки не оголошена підозра, але ми перевіряємо за своєї ініціативи, за рекомендацією прокуратури, потерпілого всі можливі конфліктні ситуації, які могли потягнути за собою такі злочинні наміри. Не говоримо, що це політичне замовлення, а зауважуємо на тому, що був конфлікт і на підставі нього стався цей злочин. Проводимо паралелі зі справою Віталія Ващенка, тому що виконавці обох злочинів вихідці з Кривого Рогу і маємо достатньо інформації, щоб перевіряти зв’язок між цими випадками».