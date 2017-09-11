Під покровом ночі двоє наркоманів намагалися залізти в чужий автомобіль. ФОТО

11/09/2017 Розмір тексту:

Виклик про те, що невідомі особи намагаються проникнути в автомобіль надійшов інспекторам близько 3-ї години ночі 11 вересня.

Охоронці порядку оперативно прибули на місце події. Поруч із автомобілем “ВАЗ 2107” патрульні виявили двох підозрілих осіб – 41 та 32 років. При поверхневій перевірці патрульні виявили у них шприци з рідиною бурого кольору, схожою на наркотичну. А також згортки паперу наповнені подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження, повідомляють у прес-службі патрульної поліції.

