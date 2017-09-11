Під покровом ночі двоє наркоманів намагалися залізти в чужий автомобіль. ФОТО
11/09/2017 0
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Виклик про те, що невідомі особи намагаються проникнути в автомобіль надійшов інспекторам близько 3-ї години ночі 11 вересня.
Охоронці порядку оперативно прибули на місце події. Поруч із автомобілем “ВАЗ 2107” патрульні виявили двох підозрілих осіб – 41 та 32 років. При поверхневій перевірці патрульні виявили у них шприци з рідиною бурого кольору, схожою на наркотичну. А також згортки паперу наповнені подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження, повідомляють у прес-службі патрульної поліції.
Громадян поліціянти доставили до медичного закладу, щоб перевірити на стан наркотичного сп’яніння, але вони категорично відмовилися. Після того їх відвезли до відділку поліції та передали слідчому.
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