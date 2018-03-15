Оприлюднили фото молодиків, яких підозрюють у нападі на Турського. Серед них є поліцейський
Тернопільський осередок ВО “Автомайдан” оприлюднив імена і фото осіб, яких підозрюють у нападі на екс-депутата міськради Ігоря Турського.
Активісти зазначають, що ці особи – мешканці Кривого Рогу. При цьому вони досі не затримані.
“Факт залишається фактом: Тернопіль – місто, в яке на чиєсь замовлення може спокійно приїхати група найманців з іншого регіону, здійснити зухвалий напад з нанесенням тілесних ушкоджень холодною зброєю і НЕ бути затриманими”, – пишуть на сторінці Автомайдану.
При цьому активісти закликають поліцію “припинити імітувати розслідування”.
Нападники на екс-секретаря та депутата тернопілької міської ради Ігоря Турського відомі! Це мешканці Кривого Рогу:-…
Опубліковано ВО "Автомайдан" Тернопільський осередок 14 березень 2018 р.
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