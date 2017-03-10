На Тернопільщину суне похолодання з мокрим снігом

10/03/2017 Розмір тексту:

Похолодання і дощі з мокрим снігом передбачають на Тернопільщині. Вночі можливі заморозки. Такі невтішні прогнози в метеорологів обласного гідрометеоцентру. Протримається холодна погода до середини березня.

Найближчими днями погода не тішитиме ні теплом, ні сонцем. За словами метеорологів, кожного дня в регіоні передбачаються незначні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди на дорогах можлива ожеледиця.

«На Тернопільщині до чотирнадцятого березня спостерігатиметься зниження температурних показників. Практично кожного дня очікуємо опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вночі можливі незначні заморозки, вдень температура повітря коливатиметься від п’яти до восьми градусів тепла. Також можливий туман і погіршення видимості», – повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

За словами метеорологів, весняне тепло і сонце повернеться з п’ятнадцятого березня, а до цього часу жителям краю радять запастися терпінням, теплим одягом і парасольками.