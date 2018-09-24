На Тернопільщині знайшли повішаним чоловіка, який зарізав свою кохану

24/09/2018 Розмір тексту:

Ігора Олійника, місце знаходження якого встановлювали працівники Управління карного розшуку Нацполіції краю, знайшли мертвим. Чоловік підозрювався у подвійному вбивстві, скоєному в Підгаєцькому районі.

Трагічна подія трапилася 22 вересня на хуторі Лиса. Двох жінок – 60-річну пенсіонерку та її 26-річну доньку родичі знайшли мертвими у власному помешкані зі слідами насильницької смерті. Вдома перебував семирічний хлопчик, син молодшої з убитих. Як виявилося, смерть рідних відбулася на його очах.



У скоєні злочину поліцейські обґрунтовано підозрювали раніше судимого 31-річного мешканця сусіднього села Вербів – Ігоря Олійника, який в минулому мав стосунки з молодою жінкою.

Як з’ясували поліцейські, чоловік зустрічався з 26-річною краянкою, допомагав фінансово. Однак через деякий час вона знайшла іншого, через що і поплатилася життям.

Підозрюваний просив жінку залишитися з ним, погрожував, що якщо покине його, він її заріже. Про такі погрози потерпіла навіть заявляла в місцеву поліцію. Однак колишній таки виконав страшну обіяцянку.

У день трагедії підозрюваний підпалив хату брата колишньої. Новий співмешканець з родичами побіг гасити пожежу, а в домівці залишилися жінки та дитина. Озброєний ножем, вбивця зайшов до помешкання та наніс смертельні удари пенсіонерці та її дочці. Незважав навіть на дитину в хаті. Порішивши обох, він лісом втік з хутора.

Чоловіка поліцейські оголосили у розшук. З малолітнім свідком важкого злочину працювали психологи та співробітники ювенальної превенції Головного управління Нацполіції області. Їм вдалося стабілізувати психологічний стан дитини, вивести його із стану глибокого стресу. Також фахівці надали психологічну підтримку рідним потерпілих.

В понеділок, 24 вересня, працівники поліції знайшли підозрюваного у тяжкому злочині повішеним у власному селі. Чоловік порішив з життям у садку односельчанина.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно частини 2 пункту 1 статті 115 Кримінального Кодексу країни. Слідчі дії тривають.