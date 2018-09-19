На Тернопільщині з нагоди Дня туризму влаштують безкоштовні екскурсії

19/09/2018 Розмір тексту:

В Україні та світі 27 вересня відзначають День туризму. З цієї нагоди на теренах області відбудеться низка заходів, мета яких — популяризація туристичного потенціалу нашого краю. Так, 12 вересня планується проведення екологічної акції, у рамках якої впорядковуватимуть замкову територію смт Залізці Зборівського району.

20 вересня заплановане проведення круглого столу щодо вирішення проблем з підготовки фахівців для сфери гостинності Тернопільщини. 25 вересня для туроператорів області відбудеться інформаційний тур для представлення туристичного продукту Теребовлянщини. У День туризму, 27 вересня відбудеться урочисте засідання працівників туристичної галузі краю.

Для жителів та гостей області у цей час проводитимуть промоційні акції (безкоштовне відвідування музеїв, заповідників, фотовиставок тощо). В загальноосвітніх закладах Тенопільщини організують уроки краєзнавства й туризму. У засобах масової інформації, телебаченні та радіо транслюватиметься тематичний цикл публікацій та передач із обговорення питань розвитку туристичної галузі області.

Крім того, з нагоди відзначення Дня туризму, в області триває робота над зйомками серії пізнавальних та інформаційних сюжетів про маловідомі замки Тернопілля. Це спільний проект відділу туризму Тернопільської облдержадміністрації та благодійного Фонду MagneticOne.org, мета якого — популяризація 10-ох маловідомих замкових споруд області. До слова, на території Тернопільщини розташовано понад 30 замків, а це 1/3 від усієї кількості пам’яток України.

У той же час створюється інтерактивна туристична веб-карта. На початку свого функціонування вона міститиме 100 туристичних об’єктів та локацій, кількість яких у майбутньому зростатиме. Туристична веб-карта відображатиме також місця розташування усіх дерев’яних храмів Тернопілля, що привертатиме увагу й до проблем збереження пам’яток дерев’яної архітектури.