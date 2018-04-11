На Тернопільщині вирують пожежі: вогонь охопив величезні території. ФОТО

11/04/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині із приходом весни почастішали пожежі трави та очерету. З особливою силою вогняна стихія вирує в останні дні. Щодоби рятувальники фіксують десятки займань. Причому часто вогонь охоплює гектари площі. Відтак, пожежникам доводиться залучати до гасіння значні сили та засоби.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, за останню добу в області зареєстровано 27 пожеж такого типу.

Зокрема, в селі Краснопуща Бережанського району вогнем знищено суху траву на площі 6 га. 5 гектарів трави згоріло у селі Посухів цього ж району.

У селі Веселівка Кременецького району поблизу хвойного лісового масиву вогнем знищено суху траву на площі 6 га. Приборкувати стихію довелося двом відділенням пожежників, працівникам Держлісгоспу та місцевим мешканцям. Спільними зусиллями було врятовано лісовий масив площею 32 га.

У селі Байківці, що біля Тернополя, вогнем знищено суху траву на площі 2,5 га. Завдяки вогнеборцям вогонь не перекинувся на житловий будинок та лісопосадку.

7 гектарів трави згоріло у селі Бенева на Теребовлянщині. 4 гектари – в Іванківцях Зборівського району. Стільки ж – у Монастириськах.

Горіло й у Тернополі – на вулицях Микулинецькій та Будного.

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