Тернопільщина у вогні: в області за вихідні сталося понад три десятки пожеж

10/04/2018 Розмір тексту:

Настала весна, і люди почали повсюдно випалювати суху траву. Мотиви у «паліїв» різні – це і повсякденне дитяче хуліганство, і елементарна необережність тих, хто кидає непогашені цигарки і чи залишає палаючі багаття без нагляду. У деяких є і добрі наміри, допомогти швидше вирости свіжій траві.

В результаті трава горить практично скрізь, випалюючи молоду лісову рослинність, пошкоджуючи господарські і житлові споруди, вбиваючи мільярди дрібних тварин. Нерідко таке випалювання провокує виникнення серйозних лісових або торф’яних пожеж та несе загрозу життю та здоров’ю людей, повідомляють в Управлінні ДСНС.

7 квітня

11:45. В с.Млинівці Зборівського району, поблизу залізничної колії виникла пожежа сухої трави на площі 700 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-17.

13:07. В с.Звенигород, Бучацького району, виникла пожежа сухої трави на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-9.

13:50. В м.Тернопіль на вул. Яреми, 38 виникла пожежа сухої трави на площі 300 м.кв.. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-3.

14:00. В с.Курдибанівка Бучацького району виникла пожежа сухої трави на площі 500 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-9.

14:24. В с.Чабарівка, Гусятинського району, виникла пожежа сухої трави на площі 300 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-10.

14:54. В смт.Підволочиськ на вул. Надзбручанській виникла пожежа сухої трави на площі 80 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-20.

16:45. В с. Королівка Заліщицького району виникла пожежа сухої трави на площі 2,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с.Товсте та місцевим населенням.

17:05. Між селами Борсуки та Нападівка Лановецького району на відкритій території виникла пожежа сухої трави на площі 1га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-11.

19:37. В м. Тернопіль, поблизу р. Серет, у парку «Топільче» виникла пожежа сухого очерету на площі 100 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-2.

22:43. В м.Тернопіль на вул. Тарнавського виникла пожежа сухої трави на площі 40 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-3.

8 квітня

00:37. В м. Бережани на вул. Золочівська, на березі місцевого ставу виникло загорання сухої трави на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-7.

12:16. В м. Тернопіль у гідропарку «Топільче» виникла пожежа очерету на площі 60 м.кв. Пожежу ліквідовано першим відділенням ДПРЧ-1.

13:00. На відкритій території поблизу с. Біла Тернопільського р-ну виникла пожежа очерету на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано першим відділенням ДПРЧ-1.

14:00. В м. Тернопіль на вул. Будного виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 250 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-1.

20:02. На відкритій території поблизу с. Завалів Підгаєцького р-ну виникла пожежа сухої трави на площі 700 м.кв. Пожежу ліквідовано першим відділенням ДПРЧ-14 Управління.

21:24. На відкритій території поблизу с. Надрічне Теребовлянського р-ну виникла пожежа сухої трави на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано МПК с.Золотники.

21:48. В сел. В. Березовиця Тернопільського р-ну, поблизу залізничної колії, виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 120 м.кв. Пожежу ліквідовано першим відділенням ЧСПТ АРЗ СП Управління.

22:09. В м. Борщів на вул. Підлісна, 24 виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 200 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8.

22:14. На відкритій території поблизу с. Стегниківці Тернопільського р-ну виникла пожежа сухої трави на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано МПК с.Шляхтинці. Під час гасіння пожежі не допущено перекидання полум’я на лісосмугу.

9 квітня

12:43. У м. Тернопіль на вул. Карпенка (біля річки) виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 100 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-2.

15:22. У м. Тернопіль в гідропарку «Топільче», виникла пожежа очерету на площі 10 м.кв. Пожежу ліквідовано першим відділенням ДПРЧ-1.

16:03. У м. Тернопіль на вул. Текстильній виникла пожежа сухої трави на відкритій території поблизу лісосмуги, на площі 1,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-3. Під час гасіння пожежі не допущено перекидання вогню на лісосмугу площею орієнтовно 5 га.

16:35. Поблизу с. Баранівка Бережанського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-7.

16:50. У м. Борщів на вул. Нічлава виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8 Управління.

17:12. У с. Шляхтинці Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с. Шляхтинці. Під час гасіння пожежі не допущено перекидання вогню на лісопосадку площею 5 га.

17:25. У с. Жолоби Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-5 Управління.

17:48. У с. Присівці Зборівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-17 Управління. Під час гасіння пожежі не допущено перекидання вогню на лісосмугу площею 10 га.

18:15. У с. Сущин Теребовлянського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-12 Управління.

18:32. У с. Біла Тернопільського району на відкритій території виникла пожежа очерету, окремими осередками, на загальній площі 3 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-1.

18:56. У с. Нараїв Бережанського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-7.

20:02. У м. Ланівці на вул. Вишнівецькій виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-11.

21:01. Між селами Дмухівці та Слобідка Козівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 80 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с. Козлів.

22:42. В смт. Скала-Подільська Борщівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 15 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК смт. Скала-Подільська.