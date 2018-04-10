Тернопільщина у вогні: в області за вихідні сталося понад три десятки пожеж
Настала весна, і люди почали повсюдно випалювати суху траву. Мотиви у «паліїв» різні – це і повсякденне дитяче хуліганство, і елементарна необережність тих, хто кидає непогашені цигарки і чи залишає палаючі багаття без нагляду. У деяких є і добрі наміри, допомогти швидше вирости свіжій траві.
В результаті трава горить практично скрізь, випалюючи молоду лісову рослинність, пошкоджуючи господарські і житлові споруди, вбиваючи мільярди дрібних тварин. Нерідко таке випалювання провокує виникнення серйозних лісових або торф’яних пожеж та несе загрозу життю та здоров’ю людей, повідомляють в Управлінні ДСНС.
7 квітня
11:45. В с.Млинівці Зборівського району, поблизу залізничної колії виникла пожежа сухої трави на площі 700 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-17.
13:07. В с.Звенигород, Бучацького району, виникла пожежа сухої трави на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-9.
13:50. В м.Тернопіль на вул. Яреми, 38 виникла пожежа сухої трави на площі 300 м.кв.. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-3.
14:00. В с.Курдибанівка Бучацького району виникла пожежа сухої трави на площі 500 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-9.
14:24. В с.Чабарівка, Гусятинського району, виникла пожежа сухої трави на площі 300 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-10.
14:54. В смт.Підволочиськ на вул. Надзбручанській виникла пожежа сухої трави на площі 80 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-20.
16:45. В с. Королівка Заліщицького району виникла пожежа сухої трави на площі 2,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с.Товсте та місцевим населенням.
17:05. Між селами Борсуки та Нападівка Лановецького району на відкритій території виникла пожежа сухої трави на площі 1га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-11.
19:37. В м. Тернопіль, поблизу р. Серет, у парку «Топільче» виникла пожежа сухого очерету на площі 100 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-2.
22:43. В м.Тернопіль на вул. Тарнавського виникла пожежа сухої трави на площі 40 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-3.
8 квітня
00:37. В м. Бережани на вул. Золочівська, на березі місцевого ставу виникло загорання сухої трави на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-7.
12:16. В м. Тернопіль у гідропарку «Топільче» виникла пожежа очерету на площі 60 м.кв. Пожежу ліквідовано першим відділенням ДПРЧ-1.
13:00. На відкритій території поблизу с. Біла Тернопільського р-ну виникла пожежа очерету на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано першим відділенням ДПРЧ-1.
14:00. В м. Тернопіль на вул. Будного виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 250 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-1.
20:02. На відкритій території поблизу с. Завалів Підгаєцького р-ну виникла пожежа сухої трави на площі 700 м.кв. Пожежу ліквідовано першим відділенням ДПРЧ-14 Управління.
21:24. На відкритій території поблизу с. Надрічне Теребовлянського р-ну виникла пожежа сухої трави на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано МПК с.Золотники.
21:48. В сел. В. Березовиця Тернопільського р-ну, поблизу залізничної колії, виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 120 м.кв. Пожежу ліквідовано першим відділенням ЧСПТ АРЗ СП Управління.
22:09. В м. Борщів на вул. Підлісна, 24 виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 200 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8.
22:14. На відкритій території поблизу с. Стегниківці Тернопільського р-ну виникла пожежа сухої трави на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано МПК с.Шляхтинці. Під час гасіння пожежі не допущено перекидання полум’я на лісосмугу.
9 квітня
12:43. У м. Тернопіль на вул. Карпенка (біля річки) виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 100 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-2.
15:22. У м. Тернопіль в гідропарку «Топільче», виникла пожежа очерету на площі 10 м.кв. Пожежу ліквідовано першим відділенням ДПРЧ-1.
16:03. У м. Тернопіль на вул. Текстильній виникла пожежа сухої трави на відкритій території поблизу лісосмуги, на площі 1,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-3. Під час гасіння пожежі не допущено перекидання вогню на лісосмугу площею орієнтовно 5 га.
16:35. Поблизу с. Баранівка Бережанського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-7.
16:50. У м. Борщів на вул. Нічлава виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8 Управління.
17:12. У с. Шляхтинці Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с. Шляхтинці. Під час гасіння пожежі не допущено перекидання вогню на лісопосадку площею 5 га.
17:25. У с. Жолоби Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-5 Управління.
17:48. У с. Присівці Зборівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-17 Управління. Під час гасіння пожежі не допущено перекидання вогню на лісосмугу площею 10 га.
18:15. У с. Сущин Теребовлянського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-12 Управління.
18:32. У с. Біла Тернопільського району на відкритій території виникла пожежа очерету, окремими осередками, на загальній площі 3 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-1.
18:56. У с. Нараїв Бережанського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-7.
20:02. У м. Ланівці на вул. Вишнівецькій виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-11.
21:01. Між селами Дмухівці та Слобідка Козівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 80 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с. Козлів.
22:42. В смт. Скала-Подільська Борщівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 15 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК смт. Скала-Подільська.
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