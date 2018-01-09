На Тернопільщині урочисто зустрінуть одну з найбільших християнських святинь
13 січня, у переддень празника Обрізання Господнього та св. Василія Великого, до Марійського духовного центру «Зарваниця» повертається копія ікони Зарваницької Матері Божої.
Вірні Української Греко-Католицької Церкви зустрічатимуть її о 20.00 перед Собором. Відтак, о 22.00 відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк), повідомляє Експрес.
Архиєпископ Василій запрошує вірних до Зарваниці на спільну молитву перед коронованою іконою Матері Божої, щоб просити у Бога благословення на Новий 2018 рік.
Пригадуємо, пише Католицький оглядач, що знакова подія для УГКЦ відбулася 15 жовтня 2017 року у Ватикані. Тоді Святіший Отець Франциск, Папа Римський, благословив корони для чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, що стало актом чергового визнання її у католицькому світі та потвердженням чудодійної сили.
На урочистій Літургії, яка відбулася на площі святого Петра у Римі, Понтифік молився перед іконою, а потім вона подорожувала теренами Італії, Європи, об’єднуючи у молитві за Україну тисячі українських заробітчан.
Розпорядок богослужінь у Марійському духовному центрі «Зарваниця»
13-14 січня 2018 р. Б.:
13 січня – Навечір’я Обрізання Господа нашого Ісуса Христа
8.00 – Божественна Літургія
10.00. – Божественна Літургія
18.00 – Велика Вечірня з Литією
20.00 – зустріч Зарваницької ікони Матері Божої
Колядки, щедрівки, вертепи і «Маланка»
22.00 – Архиєрейська Літургія, яку очолить Архиєпископ та Митрополит Василій (Семенюк). Святкування Старого Нового року
14 січня – Обрізання Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа. Св. Василія Великого
8.00 – Утреня
9.00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Освячення води
12.00 – Божественна Літургія. Освячення води
14.00 – Божественна Літургія.
17.00 – Вечірня.
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