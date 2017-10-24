На Тернопільщині селяни заблокували фури з ціною деревиною. ФОТО

24/10/2017 Розмір тексту:

Виїзд трьох вантажних автомобілів з дубом заблокували на території лісу, який належить РКАП “Зборіврайагроліс”, близько п’ятнадцяти місцевих мешканців. Люди заявили, що дерева зрізані незаконно, а тому викликали поліцію, повідомивши про крадіжку цінних пород.

На місце конфлікту виїжджала слідчо-оперативна група. За словами начальника Зборівського відділення поліції Миколи Петрика, на дорозі, неподалік села Годів, стояли автомобілі Renault Magnum з причепом, на якому знаходилося шістдесят штук дерева породи дуб, 22 штуки на КамАЗі і одне дерево на автомобілі «ЗІЛ-130».

На момент приїзду поліції ні водії, ні директор Зборіврайагролісу жодних документів на зруб дубів не надали.

Транспортні засоби разом з деревиною помістили для зберігання на територію відділення поліції.

Проте уже наступного дня керівник підприємства приніс дозволи та транспортні накладні. Їх законність перевірять правоохоронці. Подія внесена в ЄРДР за статтею 246 ККУ – Незаконна порубка лісу, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.