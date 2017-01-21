На Тернопільщині п’яна дівчина хотіла покурити і випала з вікна багатоповерхівки

21/01/2017 Розмір тексту:

Неординарний нещасний випадок трапився з мешканкою селища Вишнівець. Дівчина випала з вікна 2 поверху. Передувало цьому паління цигарки.

Про пацієнтку, що випала з вікна, працівникам збаразької поліції увечері, 20 січня повідомив черговий лікар районної лікарні. Правоохоронці одразу виїхали до медзакладу та з’ясували усі обставини, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Потерпіла завітала в Збараж у гості до своєї знайомої. Святкували, випивали, а згодом гостя відійшла до вікна аби викурити цигарку. Однак занадто сильно висунулася та й алкоголь певно дався взнаки, бо раптово випала з підвіконня багатоповерхівки. На щастя знайома проживала на 2 поверсі, а чималий сніговий покров вберіг дівчину від непоправного. Вона залишилася жива. Бідолашну, перелякану гостю, одразу відправили до лікарні.

Медики діагностували у пацієнтки забої та перелом декількох компресійних хребців хребта. ЇЇ життю нічого не загрожує. Залишається сподіватися, що після такої пригоди мешканка району таки кине палити.