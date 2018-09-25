На Тернопільщині двоє 16-річних нелюдів перерізали горло подрузі, бо вона з них насміхалася
25/09/2018 0
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В ізоляторі тимчасового тримання опинилося двоє неповнолітніх. Шістнадцятилітнім жителям одного з районів області інкримінують частину 2 п.12 статті 115 КК України – умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Із тілесними ушкодженнями та різаною раною шиї до лікарні потрапила мешканка Кременецького району. Травмували дівчину її ж одногрупники. Причини нападу встановлювали правоохоронці.
За попередньою інформацією, двадцять третього вересня троє студентів вищого професійного училища краю, серед яких двоє хлопців та дівчина, вирішили відпочити. Із собою взяли пляшку горілки. Запивали алкоголь солодкою водою. Проте спиртного їм не вистачило і вони попросили перехожого докупити вина. Розпивали спиртні напої діти у закинутих приміщеннях.
Під час відпочинку дівчина стала насміхатися над хлопцями. Їм це не сподобалося і вони почали бити подругу палкою. Остання захищалася. Втратила свідомість неповнолітня після того, як один із одногрупників придушив її. Аби подруга не розповіла про те, що сталося, він схопив скло від розбитої пляшки та тричі спробував перерізати горло.
Потерпілу хлопці залишили стікати кров’ю, а самі продовжили відпочинок у райцентрі.
За словами Петра Тиховича, начальника відділу ювенальної превенції Тернопільської області, десь за годину дівчина прийшла до тями і змогла самостійно дійти до гуртожитку. Вже там комендант викликала швидку.
Лікарі кажуть, що дівчина “родилася в сорочці”, оскільки вижила після побоїв і порізів. Скло зачепило кілька разів сонну артерію, але не перерізало її. Стан неповнолітньої середньо-стабільний. Студентка змогла вказати на своїх нападників.
Підозрюваних правоохоронці затримали відповідно до статті 208 КПК. Хлопці в усьому зізналися. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.
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