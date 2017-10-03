На що ідуть тернополяни, аби отримати субсидію. ВІДЕО

03/10/2017 0
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Заради отримання субсидії українці часто йдуть на порушення.

Які з них найчастіше виявляють держоргани та в які суми це обходиться бюджету – дізнаєтесь з сюжету ІНТБ.

А Ви користуєтеся субсидією? Пропонуємо відповісти на це запитання, взявши участь в опитуванні, яке проводить “За Збручем“. Обрати свій варіант відповіді можна на головній сторінці сайту.

 

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