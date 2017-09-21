“На прикладі Вишнівецької школи перевіримо економність твердого палива”, – Володимир Кравець
Перерозподіл бюджетних призначень, а саме видатків на інфраструктуру доріг, дозволив Вишнівецькій ОТГ направити кошти на енергоефективність у закладах освіти.
Як повідомив голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець, кошти в сумі 400 тисяч гривень будуть спрямовані на купівлю економнішого котла для Вишнівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, щоб зустріти зиму у всеозброєнні.
– Якщо за підсумками опалювального сезону вийдемо з економією коштів на опалення, то цю практику – переведення опалення із газу на тверде паливо – поширимо й на інші заклади, – розповідає Володимир Кравець.
До слова, із бюджету Вишнівецької ОТГ під час сесії селищної ради було вирішено 200 тисяч гривень виділити на ремонт міжнародної траси (співфінансування), котра пролягає через Вишнівець.
Також у зв’язку із поверненням із районного бюджету в селищний залишків з кошторису освітньої та іншої субвенції – з’явилася можливість збільшити видатки на дошкільну освіту, на школи, міжшкільну майстерню, бібліотеки, будинки культури та клуби, школи естетичного виховання.
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