На корупції попалися п’ятеро депутатів та сільський голова з Тернопільщини

14/09/2018 Розмір тексту:

За принципової позиції Теребовлянської місцевої прокуратури п’ять депутатів та голову однієї із сільських рад Підгаєцького району Тернопільської області визнано винними у вчинені адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що депутати та сільський голова однієї із сільських рад Підгаєцького району, будучи суб’єктами відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, без поважних причин, подали на офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік після встановленого строку їх подання, чим вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Відповідальність за вказані незаконні дії передбачена ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підгаєцьким районним судом 6 осіб визнано винними у вчинені адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладено на кожного адміністративне стягнення в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.