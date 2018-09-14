На корупції попалися п’ятеро депутатів та сільський голова з Тернопільщини

14/09/2018 0
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За принципової позиції Теребовлянської місцевої прокуратури п’ять депутатів та голову однієї із сільських рад Підгаєцького району Тернопільської області визнано винними у вчинені адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що депутати та сільський голова однієї із сільських рад Підгаєцького району, будучи суб’єктами відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, без поважних причин, подали на офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік  після встановленого строку їх подання, чим вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.  Відповідальність за вказані незаконні дії передбачена  ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підгаєцьким районним судом 6 осіб визнано винними у вчинені адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених               ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладено на кожного адміністративне стягнення в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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