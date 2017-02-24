Міськраду пікетують підприємці, “Автомайдан” та “Вільні люди”

Перед входом до міської ради зібралось декілька десятків мітингарів. Тернополяни просять чиновників звернути увагу на ряд проблемних питань. Зокрема найчисельнішою є акція підприємців із ринку «Аляска». Люди виступають проти будівництва житлового компклексу на території ринку. Зі слів підприємців, їм пропонують перейти у новозбудований торгівельний комплекс, де ціна за оренду для них занадто дорога.

Також всеукраїнське об’єднання «Автомайдан», рух «Вільні люди» та пересічні тернополяни прийшли сьогодні під стіни Тернопільської міської ради, аби висловити стурбованість земельними питаннями в місті.

«У нас є ряд претензій. Ми виступаємо проти внесення змін до генерального плану міста. А також будівництва котелень на альтернативному «новітньому» паливі, яке популярне лише у нас натомість в Європі від нього давно відмовляються», – розповідають активісти.

На разі, сесія вже розпочалась. Перед початком сесії мер Тернополя вручив документи бійцям АТО на квартири у будинку, який побудують на новому мікрорайоні Героїв АТО.

До слова, у сесійній залі доволі людно. Окрім депутатів на виступи записалася частина активістів, повідомляє сайт Тернополяни.