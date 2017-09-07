Метеорологи розповіли, коли на Тернопільщині припиняться дощі
Дощі не хочуть залишати Тернопільську область. Обласний гідрометеоцентр передбачає дощову погоду до п’ятниці, а далі можливе незначне потепління.
Тернопільщина знаходиться під впливом холодних атмосферних фронтів з Європи. Відтак регіон не полишають опади, а температурні показники залишаються порівняно низькими.
«В області передбачається мінлива хмарність, місцями з проясненнями. Часом невеликі дощі та грози. Температура повітря не вище 15 градусів. Вночі передбачається 9 – 11 градусів вище нуля, вдень 13 – 15 градусів тепла. Вітер змінних напрямків, часом сильні вітри. На вихідні можна очікувати незначного потепління. А дощі припиняться лише після 8 вересня, місцями в регіоні далі дощитиме», – повідомили в обласному гідрометеоцентрі.
Щодо наступного тижня, то метеорологи передбачають більш теплу і ясну погоду. Проте і далі можливі дощі й хмарність.
Софія Романська
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