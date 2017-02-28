Мешканців Тернопільщини попереджають про чергову небезпеку

27/02/2017 Розмір тексту:

Весняні повені загрожують західному регіону. Метеорологи попереджають про підвищення рівня води у річках. Можливі підтоплення сільськогосподарських угідь.

Підйом рівня води загрожує найбільшим річкам, які протікають західним регіоном: Дністру, Західному Бугу, річкам басейну Прип’яті. У результаті підвищення рівня води у цих річках можливі серйозні підтоплення сільськогосподарських угідь області.

«На річках басейну Прип’яті очікується підйом рівнів води на 0,3 – 0,7 м. Місцями можливий вихід води на заплаву та часткове підтоплення сільськогосподарських угідь. Весняні повені спостерігатимуться і на інших річках, зокрема на ділянці Дністра, на річках басейну Західного Бугу, особливо на річках басейну Прип’яті. Очікується проходження паводкової хвилі на Дністрі поблизу Заліщиків», – повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

За словами метеорологів, атлантичні атмосферні фронти забезпечать в області потепління, а також сприятимуть опадам у вигляді дощів і мокрого снігу. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться від нуля до десяти градусів тепла.