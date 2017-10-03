Квартири, машини, і гроші, гроші, гроші: ректор ТНЕУ розповів, яка заробив фантастичні статки. ВІДЕО

03/10/2017 Розмір тексту:

Якби складали рейтинг найзаможніших науковців країни – першим у цьому топі був би герой нашого сюжету.

Ректор чи бізнесмен? Цікаво, як заробив свої мільйони Андрій Крисоватий?

Поки наші можновладці тремтячими руками заповнюють декларації, вписуючи туди своє майно – Тернопільський науковець навчився, як можна його не ховати!

Деталі – в сюжеті телеканалу “1+1”.