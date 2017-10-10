Коли у тернопільські будинки подадуть тепло вирішать у понеділок

10/10/2017 Розмір тексту:

З одинадцятого жовтня розпочинають подачу тепла до навчальних закладів Тернополя. Коли стартує опалювальний період у житловому секторі міста, поки невідомо.

Наразі в Тернополі опалюються медичні заклади, на черзі – подача тепла до шкіл і садочків. Щодо старту опалювального періоду в житловому секторі, то це питання вирішиться в понеділок на засіданні виконкому.

«Ми розпочали опалення лікарень. Також стартує подача тепла до навчальних закладів, оскільки нині маємо прохолодну погоду. Проте за прогнозами синоптиків, з понеділка передбачається значне потепління. Тому з метою економії коштів тернополян, щоб люди не відкривали вікон і дверей, і в результаті не платили більше, рішення щодо початку опалювального сезону буде прийнято з понеділка. Тобто якщо потеплішає, то ми ще не починаємо опалювальний сезон, якщо буде холодно, то будемо подавати тепло», – відзначив на брифінгу міський голова Тернополя Сергій Надал.

Щодо прогнозів метеорологів, то упродовж цього тижня зберігатиметься прохолодна погода, а з початку наступного обіцяють значне потепління.

Софія Романська