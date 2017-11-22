Коли тернополянам чекати чергову “порцію” снігу?
Мінливі погодні умови передбачають найближчими днями на Тернопільщині. За прогнозами метеорологів, в регіоні поступово знижуватимуться температурні показники. Вночі передбачають до п’яти градусів морозу, а вдень температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. Упродовж тижня опадів не передбачають.
Мінлива хмарність, заморозки, незначні пориви вітру – такі погодні умови спостерігатимуться цими днями. Проте на вихідних можливі опади у вигляді снігу та дощу. За прогнозами Укргідрометеоцентру, на Тернопільщині поступово встановлюватиметься зимова погода.
«У західному регіоні спостерігатиметься зниження температурних показників. Вночі передбачається від одного до трьох градусів морозу, вдень 2 – 4 градуси тепла. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Упродовж доби зберігатиметься погода без опадів. Можливі різкі перепади температурних показників».
Метеорологи обіцяють, що цьогорічна зима буде сніжною та морозяною.
Софія Романська
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