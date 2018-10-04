Картку заблоковано: шахраї виманюють гроші у тернополян за старою схемою

04/10/2018 Розмір тексту:

Жертвою афериста стала 36-річна жителька Тернополя. Жінка повірила псевдопрацівнику банку і втратила гроші.

Правоохоронці встановили, до потерпілої зателефонував на мобільний невідомий, який представився працівником банку. Співрозмовник повідомив, що картку жінки заблоковано, тому, щоб кошти не зникли, їх необхідно перекинути на інший рахунок. Номер незнайомець вказав. Потерпіла побігла до найближчого терміналу, де здійснила транзакцію. Після цього розмова з працівником банку перервалася, згодом тернополянка зрозуміла, що її ошукали.

Правоохоронці розшукують зловмисника.