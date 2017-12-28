Хто з тернопільських пенсіонерів отримав у грудні подвійну пенсію?

28/12/2017 Розмір тексту:

Подвійні виплати отримали тернопільські пенсіонери в грудні. За традицією попередніх років, січневі пенсії нараховують на місяць раніше. Проте одразу дві виплати отримали не всі пенсіонери, а лише ті, у кого нарахування відбувається з четвертого по двадцять п’яте число.

Традиція виплачувати січневі пенсії у грудні розпочалася минулого року. Цьогоріч вирішили її продовжити.

«Чимало жителів області пенсійного віку отримали свої пенсії за січень в кінці грудня. Ми вже таке практикували минулого року. Проте це стосується не всіх пенсіонерів. Кожен пенсіонер має свою дату нарахування пенсії. І якщо ця дата – від четвертого по двадцять п’яте число, то пенсіонер зможе до кінця грудня отримати пенсію за січень», – пояснює заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов.

Таким чином в Україні намагаються забезпечити своєчасну виплату пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2018-го року. Проте експерти наголошують: підвищення видатків держбюджету в кінці року є однією з причин прискорення інфляції.

Софія Романська