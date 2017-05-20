Хто з нас “двохсотий”?

20/05/2017 Розмір тексту:

Тебе додому скоро привезуть

В труні закритій – ніби менше в тім скорботи…

В воєнкоматі десь нараду проведуть

І скажуть звично вже: «Ось знову йде… «двохсотий»

Ти завжди юним будеш – навіки,

Усміхнений і радісний на фото

Мене ж терзатиме, мов гострі шпичаки

Ятруча думка: хто ж з нас двох – «двохсотий»?

Я ніби й дихаю, спілкуюсь, їм, ходжу,

Але – зі злом мирюся, відступаю,

Мовчу, коли кричати треба, лиш бурчу,

Що кари на мерзотників немає

Невже життям назвати можна це?

Чи швидше – існуванням, як в рослини?

І скільки мають плюнути в лице

Щоб пригадати, що ти все-таки людина?

А ти в обличчя ворогу дививсь

І не боявся промосковської мерзоти,

І смерті не злякався, не схиливсь,

То хто, скажи, з нас двох тепер «двохсотий»?

Ігор Дуда