Двоє загиблих, один травмований: жахлива аварія на Тернопільщині. ФОТО

07/09/2018 Розмір тексту:

Двоє людей загинуло, а один потерпілий з численними травмами потрапив до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 7 вересня близько 7 ранку на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава Руська» поблизу райцентру Зборів. На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “VOLKSWAGEN Golf” не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з позашляховиком “Mitsubishi Outlander”.

В результаті удару 21-річний кермувальник, мешканець села Озерянка та 38-річний пасажир зі Зборова загинули на місці автопригоди.

49-річного водія іншої іномарки, зборівчанина, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Причини ДТП встановить слідство.

Як повідомили у поліції, подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 3 ККУ.