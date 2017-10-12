Дві аферистки з Тернополя “відправляли” людей у США і Канаду. Брали доларами і золотом

12/10/2017 Розмір тексту:

У вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу, слідчі Тернопільського відділу поліції оголосили підозру двом мешканкам обласного центру. 69-річна пенсіонерка разом із 35-річною напарницею обдурювали людей, обіцяючи вирішити питання з еміграційними візами до США та Канади.

– Майже рік тривали слідчо-оперативні заходи, – розповів слідчий Тернопільського відділу поліції Мирон Шеремета. – Ми ретельно опрацьовували та збирали речові докази, аби довести цю нелегку справу до кінця. На даний час обом зловмисницям оголошено про підозру, обрано в якості запобіжного заходу домашній арешт в нічний час та накладено арешт на майно однієї з підозрюваних.

Схема, за якою працювали аферистки,– посередництво у візових питаннях. Зловмисниці обіцяли клієнтам навіть виїзд по так званих зелених картах, хоча добре відали, що виконати такі обіцянки нереально.

– На даний час ми встановили п’ятьох осіб, які потерпіли від злочинних дій підозрюваних, – розповів Мирон Шеремета. – Чотирьом з них лиходійки обіцяли безперешкодний виїзд до Сполучених штатів Америки, а одного чоловіка запевняли, що вже незабаром він зможе емігрувати до Канади.

Свої послуги зловмисниці оцінювали, залежно від фінансових спроможностей клієнта. Найменша сума, яку видурили у потерпілої , – тисяча американських доларів, ще одна клієнтка заплатила п’ять тисяч зелених, бо прагнула виїхати в Штати до матері, а за омріяну Канаду житель Тернопільщини віддав золотий ланцюжок вагою 50 грамів та три тисячі доларів.

Жодних дій, аби посприяти у відкритті віз, зловмисниці не робили. Цілі стоси документів, зібрані на їх вимогу клієнтами, просто лежали в них вдома, – все це вилучили поліцейські під час санкціонованого обшуку. Щоправда, потерпілих зловмисниці переконували, що всі папери у посольствах і з дня на день має бути результат.

Більше року аферистки дурили людей, поки останні не зрозуміли в яку пастку потрапили, і звернулися із заявами до поліцейських. На даний час триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.