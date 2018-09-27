Для тернопільських водіїв – нова загроза

27/09/2018 Розмір тексту:

Нові правила зупинки, стоянки та паркування автомобілів вступили в дію у четвер, 27 вересня. Усе це відбулося згідно з внесеними змінами до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Відповідний проект 28 березня підписав Президент України.

Патрульні отримали право евакуйовувати неправильно припарковані автомобілі та виписувати уже збільшені штрафи без присутності водія.

Штраф за неправильну парковку складе від 255 до 1700 гривень. Машину можуть евакуювати, якщо вона стоїть ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.

В разі якщо неправильно припаркований автомобіль не прибирають більше 10 хвилин, патрульний чи інспектор з паркування матиме право виписати протокол про адмінпорушення з реквізитами для оплати і залишити його на лобовому склі.

Сплатити хоча б половину суми штрафу необхідно буде протягом 10 робочих днів. Штраф матимуть змогу сплатити як власник, так і той, хто керував транспортним засобом.

Крім того, покарати зможуть і самого інспектора – якщо він візьме готівку за оплату штрафу з рук водія. За перший такий проступок йому загрожуватиме від 850 до 1700 гривень штрафу, за другий – від 1700 до 2040 гривень.

Про евакуацію автомобіля водію або власнику повідомлятимуть смс-кою або на електронну пошту. Крім того, таку інформацію публікуватимуть на офіційному сайті виконавчого органу відповідної місцевої ради.

У будь-якому випадку порушення потрібно фіксувати на фото чи відео.

Крім того, що умови паркування у містах стануть значно жорсткішими, зростуть і штрафи за порушення ПДР. За деякі правопорушення доведеться платити аж у 20 разів більше.