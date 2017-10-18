Шістнадцятирічна дівчина носила в сумочці бойову гранату

18/10/2017 Розмір тексту:

На зупинці громадського транспорту у селі Петриків підозрілий чоловік з предметом схожим на гранату – повідомлення такого змісту надійшло на лінію “102″ 17 жовтня близько 17:51.

На місце виклику виїхали працівники поліції. За словами заступника начальника Тернопільського відділення поліції Ярослава Мудрого, на зупинці правоохоронці побачили уродженця Тбілісі з шістнадцятилітньою дівчинкою. При поверхневому огляді чоловіка силовики не виявили жодних небезпечних предметів. Проте жителі села стверджували, що бачили вибухівку.

Правоохоронці попросили дівчину показати вміст сумочки. Як з’ясувалося, у ній знаходилася граната РГД-5. За словами головного спеціаліста-вибухотехніка вибухотехнічного відділу Віталія Ярошенка, предмет, ймовірно, бойовий, із запалом та готовий до використання. Його вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Неповнолітня каже, що сховати вибухівку до сумки її попросив знайомий, коли побачив, що до них підїжджають працівники поліції. Іноземець розповідає, що небезпечний предмет відібрав у місцевих мешканців і планував його віднести до поліції. Слова чоловіка перевіряють правоохоронці.

Подія внесена до ЄРДР за статтею 263 частина 1 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, повідомляють у поліції.