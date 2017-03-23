Біля залізничного вокзалу пограбували дівчину

23/03/2017 Розмір тексту:

Приїхавши надранок поїздом до Тернополя, 23-річна жителька Теребовлі не встигла далеко відійди від залізничного вокзалу, як втратила свої речі. На валізу дівчини спокусився грабіжник.

Із заявою потерпіла звернулася до правоохоронців. Гарячими слідами зловмисника було затримано. Ним виявився 19-річний житель обласного центру.

Юнак раніше в поле зору поліцейських не потрапляв. Каже, йому дуже потрібні були гроші, тому не задумувався, яким чином їх роздобути.

Як встановили працівники поліції, молодий чоловік мешкає один – мати за кордоном, а вітчим відмовився від нього. Власне помешкання юнак перетворив на притон. Найімовірніше, зловживає алкоголем.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 186 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.