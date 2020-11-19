Звільнили поліціянта з Тернопільщини, котрий брав участь у побитті волонтерів у Львові

Двох поліцейських, які побили двох львівських волонтерів у ніч з 15 на 16 листопада, звільнили, повідомили на сайті Національної поліції.

“Подія трапилася в ніч з 15 на 16 листопада цього року. У середмісті Львова між перехожими трапилася бійка. Коли фігурантів доставили до Галицького відділу поліції, з’ясувалося, що троє з учасників конфлікту – поліцейські з різних регіональних підрозділів. У Львові вони перебували поза службою”, — повідомили Суспільному у Нацполіції.

За цим фактом розпочали службове розслідування, а слідчі ДБР у Львові відкрили кримінальне провадження.

“В результаті перевірки була підтверджена безпосередня причетність до бійки двох поліцейських з Тернопільської та Волинської областей. Їх вже звільнено з лав поліції. Щодо третього фігуранта з Чернівців службове розслідування ще триває”, — вказано на сайті Нацполіції.